Vampire Diaries : la saison 3 sera mortelle

La saison 3 de Vampire Diaries s'annonce sanglante. Avec deux nouveaux personnages récurrents prêts à en découdre, les autres peuvent trembler...

Attention, la saison 3 de Vampire Diaries s'annonce particulièrement sanglante. Quoi de plus normal à Mystic Falls, où vampires, loups-garous et sorcières se baladent en toute liberté ? Julie Plec, productrice exécutive de la série, s'est exprimée sur les événements à venir... Tadam !



Attention, spoilers mordants



Si l'on en croit les paroles de Julie Plec, aucun personnage ne sera à l'abri, même si deux d'entre eux devraient acquérir un statut supérieur. Il s'agit de Klaus, interprété par Joseph Morgan, et d'Elijah, interprété par Daniel Gillies. Déjà présents dans la saison 2, ces deux vampires, parmi les premiers de leur espèce, devraient apparaitre tout au long de la saison 3, qui sera « l'année des vampires originaux ». Diantre, Damon et Stefan vont devoir faire attention à leurs dents.



Deux nouveaux personnages récurrents qui vont mettre en danger toute la communauté de Mystic Falls. Les décès seront donc au rendez-vous. Selon Julie Plec : « j'ai toujours dit qu'il y aurait des conséquences tragiques et violentes, et que les morts seront nombreuses dans les derniers épisodes. Nous avons déjà mis en place ce rituel, et on a besoin d'éléments à sacrifier, donc si cela arrive - et quand cela arrive, où cela arrive, s'il n'y a pas de petits pépins - il y aura des morts » La productrice rassure toutefois les fans : « nous avons des moyens de laisser comprendre aux spectateurs que leur personnage favori peut revenir »... Tuer par un vampire... Pour devenir un vampire, par exemple ?



Michael Trevino, connu pour son rôle de Tyler, fraichement devenu un toutou... euh, loup-garou... s'est aussi exprimé au NY Post sur l'évolution de son personnage. On se souvient que, à la fin de la saison 2, il partait avec ses congénères en colonie de vacances. Ou pas... « c'est comme si Tyler était parti faire son service militaire. » Intéressant. Sur le plan psychologique, quelle évolution ? « Je voulais montrer qu'il avait changé, mais de manière subtile. » Tyler est de retour, mais pour combien de temps ? « Je ne sais pas ce qu'ils réservent à Tyler dans la saison 3, mais il devrait y avoir du changement. Heureusement, on va pouvoir expliquer ce qu'il a fait pendant son absence, et avec qui. Il y a donc de forte chance que ce bon vieux Tyler passe le rituel. » Tyler semble donc hors de danger... Pour le moment.



Qui va donc être sacrifié ?



Vampire Diaries est diffusé sur CW.

