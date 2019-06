NEWS - Mardi 23/09/14 - 09:00

Pour Martina Stoessel, les vacances ne sont plus qu'un lointain souvenir ! La rentrée est bien chargée pour l'actrice, entre show exceptionnel devant le Pape, karaoké géant à Paris, et une série de concerts prévue en France et en Europe pour 2015... Violetta ne chôme pas !