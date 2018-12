Tom est gravement blessé et a besoin de soins. Aurora décide de demander de l’aide à l’infirmière qui les a trahis. L’infirmière constate que la blessure est infectée et que Tom doit prendre des antibiotiques, sinon il mourra. Pour racheter sa trahison, elle propose de mettre les Allemands sur une fausse piste, ce qui permettra à l’équipe de s’échapper et d’avoir quelques heures d’avance.