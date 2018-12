X Company - Saison 01 Episode 10 - Pourquoi se battre

L’attaque sur Dieppe est un fiasco. Chars piégés dans les galets. Corps s’amoncelant. Le seul espoir pour les troupes alliées est de parvenir à se replier pour limiter les pertes. Mais la flotte est coincée, pilonnée sous le feu de la Luftwaffe. Trop peu nombreux pour aller détruire le radar FREYA, l’unité d’Aurora élabore un plan pour intercepter les communications ennemies et ainsi donner le feu vert pour le repli. L’Unité se divise : Aurora et Alfred partent à Paris pour tenter de faire basculer Faber dans leur camp, pendant que les autres exécutent la « mission radio ». Ces derniers parviennent à donner une fenêtre de départ aux alliés mais Tom y laisse la vie, suite à un accrochage avec l’ennemi. Confrontés à un Franz Faber fraîchement promu Brigadeführer, Aurora et Alfred ne parviennent pas à le convaincre. L’homme a beau être déchiré par la mort de son fils et les horreurs dont il s’est rendu coupable, il les chasse de chez lui…Pour réapparaître plus tard et leur annoncer qu’il va les aider au nom de toutes les victimes du régime nazi. Sinclair apprenant le lien qui unissait Tom à Krystina, il confie à cette dernière la mission de prévenir les parents du jeune homme de son décès.