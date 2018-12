X Company - Saison 01 Episode 2 - Au-delà des limites

L’opération pour sauver Alfred se met en place. L’équipe décide de créer un leurre : ils font croire à l’attaque imminente du QG de La Gestapo pour que les prisonniers soient transférés et qu’ils puissent attaquer le convoi pendant le transfert. Pendant que tout se met en place, Alfred est jeté dans une cellule avec un autre prisonnier. Il reconnaît René d’après les photos qu’il a vues. Faber décide de torturer René devant Alfred pour le faire craquer. Commencent des heures infernales pour René et Alfred. Les Allemands tombent dans le piège lancé par l’équipe. Faber s’aperçoit de la supercherie, mais trop tard pour empêcher l’opération. Forst, à la tête du convoi, reçoit une balle. Faber arrive sur les lieux une fois que les prisonniers ont disparu et demande des explications à Forst. La conversation s’anime, toute la rage qu’il a accumulée depuis des semaines éclate et il tue Forst d’une balle en pleine tête. Aurora est aux anges quand elle s’aperçoit que René est vivant. Mais son attitude distante la fait vite déchanter.