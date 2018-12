X Company - Saison 01 Episode 3 - Cavale sans issue

Sinclair fait part à l’équipe d’un plan d’évasion pour le faire passer lui ainsi que René et Alfred en Angleterre. Pour y parvenir, il faut faire faire de faux papiers à René. Et à Aurora, Harry et Neil s’ils y parviennent. Ils décident de se séparer pour éviter de se faire repérer. Aurora, Harry, Neil et René se font guider vers une femme qui fait de faux papiers, mais ils doivent aller voler le papier sur lequel seront imprimées les fausses pièces d’identité chez un policier. Il les surprend et après avoir fait semblant de les aider, court prévenir la Gestapo. Dans leur fuite, René est trop faible pour courir et supplie Aurora de ne pas laisser les Allemands le reprendre. Elle le tue avec un couteau et continue seule. Le reste de l’équipe parvient à échapper aux Allemands et à se retrouver. De son côté, Tom a l’idée de faire publier un article dans la presse affirmant que l’équipe a pu rejoindre l’Angleterre. Son plan fonctionne : le chef de Faber décide d’arrêter les recherches.