X Company - Saison 01 Episode 4 - Sortir de l'ombre

La nouvelle mission de l’unité d’Aurora est de faire évader le Major Sterling, officier britannique, d’un camp de prisonniers de guerre. Une fois libre, le Major sera chargé d’entraîner de nouveaux résistants en vue du débarquement allié. Sans l’aval de qui que ce soit, Alfred prend la place d’un prisonnier mort pour s’introduire dans le camp et organiser l’évasion. Le seul moyen : traverser la « Vallée de la Mort », un long goulot à découvert où tout évadé est une cible facile. Les autres prisonniers vont jusqu’à faire un bouclier humain pour leur permettre de s’enfuir, quitte à mourir, jusqu’au dernier. Quelques hommes parviennent à s’échapper. Une jeune nonne aide l’unité à les cacher. Il s’agit en fait d’une jeune femme, Miri, qui a été recueillie par les sœurs après que sa famille a été massacrée. Elle supplie Aurora de l’accepter dans son unité pour pouvoir traquer et tuer l’ennemi. Pour avoir quelques coups d’avance, l’unité décide d’espionner désormais Franz Faber. De l’espionner au plus près. Au camp X, Sinclair tente d’amener Klaus Frommer, le fils de son ami allemand, à coopérer. Mais le jeune lieutenant de la Luftwaffe reste de marbre. Jusqu’à ce que Tom lui parle et le fasse un peu ployer. Tom, qui réalise soudain qu’il ne supporte pas de rester loin de son unité. Il renonce à un poste à l’arrière pour retourner sur le terrain, en France.