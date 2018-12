X Company - Saison 01 Episode 5 - Tu ne tueras point

Aurora part en couverture sur Paris pour se rapprocher de Sabine, la femme de Faber et ainsi en apprendre plus sur lui. Sabine se sentant très seule, les deux femmes deviennent très vite des confidentes. Le camp de fortune de la cellule se renforce et s’agrandit. Ils décident de retourner à l’endroit où ils avaient rencontré quelques jours auparavant une famille juive pour pouvoir l’aider. Tom, de nouveau d’attaque, leur parle d’un médecin installé dans le Marais qui aiderait les juifs à quitter la France. Pendant qu’Harry et Alfred partent à la recherche de Jacob et de sa famille, Tom va voir le médecin et lui demande de l’aide. Celui-ci accepte contre des bijoux et de l’argent. Par pur hasard, Harry et Tom doivent se rendre à son cabinet. Ils s’aperçoivent qu’il tue les gens à qui il promet de l’aide en les plongeant dans de l’acide et qu’il garde tous leurs objets précieux. Harry, de plus en plus révolté par cette guerre, se jette sur lui et le tue à coups de couteau. Par chance, ils réussissent à sauver Jacob et sa mère.