X Company - Saison 01 Episode 6 - Frapper fort

Grâce à sa nouvelle amitié avec Sabine Faber, Aurora a appris qu’un Général de la Wehrmacht devait arriver à Paris. A sa description, Alfred comprend qu’il s’agit du Generalfeldmarschall Brandt, chargé de la défense du Mur de l’Atlantique dans sa partie Nord. Après des hésitations, Aurora accepte la suggestion d’Harry : éliminer Brandt. Pour frapper un grand coup et déstabiliser la défense allemande en vue du débarquement allié. Mais à une condition, que rien ne puisse imputer ce meurtre à la Résistance, de peur de représailles. Mais leur première tentative échoue. Aurora apprend lors d’une nouvelle rencontre avec Sabine Faber, que son mari doit se rendre le soir même à l’opéra avec le Général Brandt. Soigneusement organisée, l’unité d’Aurora parvient cette fois à assassiner Brandt, tout en pointant du doigt Kruger, un Officier Allemand qui aurait agi dans le cadre d’un complot de la S.S contre la Wehrmacht. Pour étouffer cette vilaine affaire, le Brigadeführer Oster, chef de Faber, décide de faire passer l’attentat pour un acte de la Résistance. Et d’éliminer en représailles toute la population d’un village. L’unité d’Aurora l’apprend et ne peut qu’assister, impuissante, au massacre. Y compris Harry, qui voit ce que son « gros coup » a engendré. Faber décide d’épargner femmes et enfants mais entre démence meurtrière et haut-le-cœur, il exécute lui-même une partie des hommes. Au camp X, Sinclair, aidé de Krystina, amène Klaus Frommer à douter de ses convictions guerrières.