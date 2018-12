X Company - Saison 01 Episode 7 - La vérité vous rendra libre

Aurora, qui se rapproche de plus en plus de la femme de Faber, finit par apprendre par cette dernière qu’elle et son mari ont tué leur fils. A demi-mots, Aurora avoue le meurtre de René. Puis elles décident de s’enfuir toutes les deux par le train. De leur côté, les autres membres de l’équipe décident d’attaquer une usine reconvertie en usine à Chars pour empêcher la production de ces derniers. Mais le jeune Martin les livre aux Allemands qui débarquent au camp en pleine nuit et tuent 3 des leurs. Miri finit par attraper Martin et Neil le tue. Ils décident de s’enfuir et d’annuler l’opération de sabotage.