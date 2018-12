X Company - Saison 01 Episode 8 - Ennemis intimes

Sabine Faber et Aurora ont pris le train pour aller « voir l’océan », le rêve de Ulli. A bord du train, Aurora révèle à Sabine le vrai visage de l’occupant, la persécution, l’extermination massive pour rallier la jeune femme à la cause des résistants. Mais Franz Faber, à la recherche de sa femme, profite d’un arrêt pour monter à bord du train. Aurora se trouve soudain face à face avec l’ennemi. Faber marque un point en obligeant Aurora à révéler sa vraie identité à Sabine. Mais il est aussi obligé de reconnaître les horreurs commises par le Reich. Aurora menace Faber avec de prétendues photos où on la voit en compagnie de Sabine. Il la laisse partir. Le raid sur Dieppe est imminent et l’unité est sans nouvelles d’Aurora. Mais la priorité c’est de réparer la radio pour alerter de l’attaque imminente prévue contre le Camp X. Schroeder, l’agent envoyé par Faber au Canada, tente de convaincre Klaus, le jeune pilote de la Luftwaffe, de faire sauter Hydra, le centre de communications du Camp X. il accepte, pour son pays, et pour que son père soit fier de lui, ce dont il a toujours douté. Sur le point de le faire, il est abattu par Krystina.