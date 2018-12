X Company - Saison 01 Episode 9 - Jour J

Aurora revient enfin et l’équipe lui en veut, en particulier Harry qui ne la croit plus efficace en tant que chef d’équipe. Il propose que les membres de l’équipent votent pour choisir un nouveau chef, mais les autres lui font comprendre que l’urgence est ailleurs. Dans leur mission suivante qui consiste à profiter du chaos qui règnera sans doute au moment du débarquement canadien à Dieppe pour prendre un maximum de photos du super radar allemand Freya avant de le détruire. De son côté, Alfred doit se faire passer pour un officier allemand et s’approcher au plus près de leur machine à crypter pour mémoriser un maximum d’informations la concernant. Mais l’opération tourne au fiasco quand le QG de la Gestapo se fait attaquer par des soldats canadiens. Alfred décide de les emmener avec lui et de rejoindre l’équipe pour continuer leur combat de l’ombre.