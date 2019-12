Yu-Gi-Oh - S01 E02 - Le gant est jeté

Yugi et ses amis se détendent en regardant le duel opposant Rex Raptor à Malherbe Sournois dans le championnat régional. En même temps, Yugi reçoit un paquet provenant de la société "Illusions Industrielles" qui produit le jeu Duel des Monstres. Ce paquet contient, entre autre, une cassette video du mystérieux Maximillion Pegasus, créateur du Duel des Monstres et patron de la société Illusions Industrielles. Ce dernier va forcer Yugi à l'affronter en duel dans une dimension inconnue où la magie et les monstres deviennent réels.