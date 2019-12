Le tirage au sort de la phase finale va avoir lieu. Tristan, lui est convaincu que Pégasus a triché contre Kaïba et, accompagné de Bakura et de Téa, va tenter de trouver des preuves de ce qu’il avance. Le grand-père de Yugi prévient ce dernier de se méfier de Pégasus dont les pouvoirs magiques pourraient détruire la terre. Nos amis en sauront bien plus sur le Royaume des Ombres