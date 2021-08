Infos, Mag & Sport ・ 11 septembre : une histoire française, le 8 septembre à 23h15 sur TMC

20 ans après l'attaque du World Trade Center, ce documentaire retrace le cours des événements et raconte comment le 11 septembre 2001 a changé la face du monde. À travers les témoignages de Français présents sur les lieux du drame, de familles de victimes et de citoyens, "11 septembre : une histoire française", tente de comprendre l'impact de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire.