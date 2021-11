13 novembre : Fluctuat Nec Mergitur - Episode 1

Seize ans après le film « New York : 11 septembre », un reportage sur l’attentat du World Trade Center en 2001, Jules et Gédéon Naudet, deux frères d’origine française, ont réalisé une mini-série documentaire bouleversante sur le douloureux sujet des attentats survenus à Paris en 2015 : « 13 Novembre : Fluctuat Nec Mergitur ».Pour revenir sur cette soirée cauchemardesque et interminable, une quarantaine de témoins : membres du gouvernement et politiques - François Hollande et Bernard Cazeneuve, président de la République et ministre de l’Intérieur, ainsi qu’Anne Hidalgo, maire de Paris -, pompiers, médecins, infirmiers, agents de police, membres des forces d’intervention, mais aussi victimes et survivants ayant vécu l’enfer de l’intérieur, revivent et racontent cette terrible nuit du 13 novembre 2015 et les actes de bienveillance et de bravoure dont ils ont été témoins dans les rues de Paris.Inédit à la télévision, ce film décrit au plus près la réalité d’un pareil événement en suivant la chronologie, quasiment minute par minute, des attaques : des abords du Stade de France, aux terrasses des 6 cafés et restaurants parisiens, et le dernier assaut terroriste, le plus meurtrier, au Bataclan, la salle de concert. Avec l’aide d’images d’archives privées ou des pompiers, ce documentaire est l’occasion de faire le deuil d’une expérience traumatique et utile pour la « mémoire collective ». Depuis ces attentats, la devise latine « Fluctuat Nec Mergitur », littéralement « Il est battu par les flots mais ne sombre pas » symbolise la résistance face au terrorisme.