20 ans de saga Taxi : le film qui fait exploser tous les compteurs

Des répliques cultes, des courses poursuites légendaires, des cascades à couper le souffle, une bande originale qui a marqué des générations et surtout, une voiture connue dans tout l'hexagone… 20 ans après la sortie du premier Taxi, la saga reprend du service avec la sortie d'un nouvel opus : Taxi 5. L'occasion pour TMC de revenir sur les secrets de l'un des plus gros succès de l'histoire. Avec ce film, Luc Besson invente un style : le rythme d'un film d'action américain mélangé à cette irremplaçable touche d'humour populaire à la française.Pourtant, vous découvrirez pourquoi ce film a bien failli ne jamais voir le jour…Côté tournage, l'ambiance était parfois aussi mouvementée : les réalisateurs de Taxi, mais aussi des comédiens, dont la sculpturale suédoise Emma Sjöberg (Petra) ou encore Bernard Farcy, le déjanté Commissaire Gibert, racontent en détail les coulisses du film grâce à mille anecdotes toutes plus savoureuses les unes que les autres.Vous découvrirez notamment comment sont nées les répliques cultes du fameux Commissaire Gibert ("Alerte Généraaaale !"), pourquoi le premier volet a bien failli se tourner à Paris ou qu'avant de jouer dans Taxi 5, la star Soprano était l'un des plus grands fans de la saga.A l'aide d'images d'archives inédites rares et de révélations, découvrez les secrets de l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma français.Avec les témoignages de : o Soprano, Chanteur, comédien Taxi 5o Akhenaton, Groupe " I AM ", " BO " de Taxi 1o Gérard Pirès, Réalisateur de Taxi 1o Gérard Krawczyk, Réalisateur de Taxi 2, 3 et 4o Bernard Farcy, Comédieno Edouard Montoute, Comédien o Emma Sjöberg-Winklud, Comédienne - Mannequino Stéphane Gluck, Assistant réalisateur Taxi 1 et 2o Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseilleo Christian Bonnichon, Préparateur des voitures de Taxio Michel Julienne, Cascadeur Taxi 1, 2, 3 et 4o Jean-Jacques Gernolle, Chef Décorateur Taxi 1 et 2o DJ Kore, Producteur de la " BO " de Taxi 3 et 5o Olivier Delcroix, Rédacteur en chef " Le Figaroscope "o Fred Musa, Animateur radio, spécialiste du rapo Chloé Valmary, Rédactrice en chef " Comme Au Cinéma "o Clémence Forsans, Journaliste " Télé Star "o Emilie Léoni, Journaliste " Télé Loisirs "