2012

Selon les Mayas, le monde devrait prendre fin en 2012. De même, tous les spécialistes pensent également qu'à cette date, tout cessera. Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser, plusieurs séismes se produisent et la ville de Los Angeles est complètement détruite. Comme des millions de personnes, Jackson Curtis, romancier, et les siens tentent de fuir. Avec pour seule arme l'espoir et la rage de vivre par-dessus tout, ils vont affronter les éléments qui se déchaînent...