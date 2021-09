Infos, Mag & Sport ・ 21h Médias : 11 septembre 2001, mercredi 8 septembre à 21h15 sur TMC

À l’occasion des 20 ans des attentats du 11 septembre 2001, Julien BELLVER propose un document exceptionnel pour revivre le choc de cette journée, à travers les médias qui ont raconté l’événement. Pendant plusieurs semaines, Julien Bellver et son équipe se sont plongés dans les archives des éditions spéciales, des JTs des chaînes françaises et américaines, de la première prise d’antenne française sur LCI à 14h50 jusqu’aux documents exceptionnels tournés par les journalistes au plus près du chaos. Ce « 21h Médias » vous propose de revivre minute par minute cette journée historique qui a changé le monde. Julien Bellver a aussi interrogé celles et ceux qui ont couvert l’événement ce jour-là : David Pujadas, Elise Lucet, Etienne Leenhardt etc.