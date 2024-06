Reportages • Société

L’affaire Guillaume Meurice a relancé le débat sur l’humour et ses limites. Sur scène comme dans les médias, la place accordée au rire évolue et de nouveaux humoristes émergent en continu. Comment les humoristes d’aujourd’hui observent les pionniers d’autrefois ? Comment l’humour libère et fait sauter les barrières ? Comment rire des actus les plus dramatiques ? Dans ce numéro de 21h Médias, retour sur des archives cultes de l’humour français. Julien Bellver interroge Laurent Ruquier, Charline Vanhoenacker, Jérémy Ferrari, Mahaut Drama, Merwane Benlazar mais aussi la philosophe Olivia Gazalé... Ils nous parleront de leurs inspirations, des moments forts de leurs carrières et de leur vision de l’humour d’hier et d’aujourd’hui.