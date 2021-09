21h Médias : 11 septembre 2001 - "J'arrive dans un décor d'apocalypse post-nucléaire"

Avant la diffusion de "21h Médias : 11 septembre 2001", Julien Bellver vous fait patienter avec le témoignage de deux journalistes présents à New York le jour du drame : Thomas Legrand, journaliste politique sur France Inter et ancien correspondant de RTL à New York et Michel Moutot, correspondant pour l'AFP.