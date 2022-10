21H Médias : 5 ans de #METOO - Partie 2

Le 5 octobre 2017, le New York Times révèle comment le producteur Harvey Weinstein a abusé de son pouvoir pour harceler et violer de nombreuses actrices. Ces révélations déclenchent une révolution pour les femmes qui témoignent par milliers : c’est la naissance de #METOO.En se plongeant dans 5 ans d’archives médias, Julien Bellver décrypte les origines du mouvement puis la vague de dénonciations qui va se propager partout dans le monde et notamment en France. 5 ans d’archives, 5 ans de témoignages qui racontent notre société française en miroir avec le pays où tout a commencé : les Etats-Unis. Pour analyser ces milliers d’heures d’archives, Julien Bellver a interrogé Marine Turchi et Lenaïg Bredoux, les deux journalistes de Médiapart à l’origine des plus grandes enquêtes #METOO en France, la présidente de la Fondation des femmes Anne-Cécile Mailfert. Mais aussi les journalistes Philippe Corbé et Jean-Michel Aphatie qui ont couvert les événements les plus marquants de ces 5 ans de #METOO.