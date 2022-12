21H Médias : Le Tsunami du siècle (Partie 1)

Le 26 décembre 2004, au lendemain de Noël, un terrible tsunami frappe l’Océan Indien. Indonésie, Thaïlande, Sri Lanka… Une dizaine de pays sont touchés et le bilan est énorme : plus de 200 000 morts, de trente-sept nationalités différentes.A partir de centaines d’heures de documents amateurs et d’éditions spéciales des JT du monde entier, Julien Bellver propose un document exceptionnel pour retracer l’un des pires cataclysmes des temps modernes. Les reporters envoyés sur place feront le récit humain de leur travail au coeur de la catastrophe.