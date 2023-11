21h Médias : Sida, 40 ans de symboles - Partie 1

Il y a quarante ans, le virus du Sida est identifié. Des premiers journaux télévisés où règne la psychose, jusqu’aux images du premier Sidaction : les médias ont joué un rôle majeur dans la lutte contre le virus. Dans ce nouveau numéro du « 21h Médias », associations, scientifiques et artistes qui oeuvrent pour sensibiliser sur la question reviendront sur les coups d’éclat de l’histoire du Sida dans les médias. Les campagnes de la marque italienne Benetton, la visite de la princesse Lady Di qui inaugure un des tous premiers centres pour les malades en 1987, « Act Up » qui dresse un préservatif géant sur l’obélisque de la place de la Concorde en 1993… Julien Bellver et son équipe décrypteront ces images choc avec leurs témoins. Et Christophe Dechavanne racontera les moments les plus forts de son engagement : le tout premier Sidaction, mais aussi son combat pour promouvoir le préservatif depuis plus de 30 ans…