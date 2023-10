21h Medias : Xavier Dupont De Ligonnès, la chasse au scoop - Partie 2

C’est le fait divers qui fascine la France depuis plus de 12 ans ! Julien Bellver inaugure la nouvelle saison de son 21h Médias avec le décryptage de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. 2011 : une famille entière est retrouvée morte à Nantes. Le seul à manquer à l’appel : le père, Xavier Dupont de Ligonnès. 2019 : toute la presse française est persuadée d’avoir enfin retrouvé l’homme le plus recherché de France. Avant de se rendre compte de l’erreur monumentale quelques heures plus tard... Pour ce nouveau numéro de 21h Médias, Julien Bellver revient sur ce fait divers hors-norme avec les journalistes qui l’on couvert au plus près, dès 2011. Les reporters de l'époque nous raconteront les premiers pas de l’enquête, puis la nuit où tout a basculé huit ans plus tard. Ce 21h Médias reviendra aussi sur l'enquête qui a fasciné la France : celle du magazine Society, publiée à l’été 2020.