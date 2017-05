Les 30 histoires du 10 mai 2017 - Exceptionnelles  

NT1 vous propose de découvrir des histoires EXCEPTIONNELLES que vous auriez pu vivre à l'instar d'Ewa Wisnierska, une jeune parapentiste qui s'est retrouvée aspirer à plus de 10 000 mètres d'altitude, Leandro Granoto devenu célèbre en peignant avec ses yeux ou Philippe Crozon, bien qu'amputé des 4 membres, a traversé la manche à la nage. Autant d'histoires exceptionnelles à couper le souffle !Au sommaire : Sauveteurs en danger A Taïwan, le public est venu assister à une démonstration de sauvetage de la sécurité civile sauf qu'il va être témoin d'un incroyable accident !Toujours plus haut Ewa Wisnierska est allée plus haut qu'aucun autre parapentiste avant elle. Prise au piège d'une colonne d'air, elle va être aspirée à 10 000 mètres d'altitude, un véritable scénario catastrophe …Le peintre pleureur Leandro Granato est un peintre hors du commun. Sa technique relève de l'exceptionnel pour cet argentin qui peint avec ses yeux !Philippe Crozon, l'incroyable défi Amputé des 4 membres, Philippe Crozon est un héros puisqu'il a décidé de traverser la Manche à la nage. Un exploit sans précédent et une véritable leçon de vie.Un poète sans abriDepuis plus de 35 ans, Raimoundo Aruda Sobrino est sans abri de Sao Paolo au Brésil. Un jour, il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie !L'embouteillage du siècle En Chine, un incroyable embouteillage a paralysé le trafic durant 10 jours. Ces automobilistes ont vécu l'enfer…