Les 30 histoires du 18 juillet 2018 - Impressionnantes

Vivez des histoires impressionnantes ne vous laisseront pas indifférents. Vous vous retrouverez face à un taureau dans les arènes de Mexico, au centre d’un bloc en pleine opération, en plein ciel à bord d’une montgolfière en perdition ou au plus profond d’un canyon en Arizona à faire une rencontre improbable. Au sommaire : Une première mondiale Opérer à cerveau ouvert est un véritable défi chirurgical… Quand le patient est un grand violoniste, la seule option est de le faire jouer en pleine intervention. L’annuaire en héritageUn riche aristocrate qui choisit 50 noms au hasard dans l’annuaire pour léguer toute sa fortune, impossible ? Pourtant voici la plus fantastique des histoires d’héritage. La vengeance du taureau Janvier 2006 à Mexico, dans les plus grandes arènes du monde, le taureau Pararito créé l’évènement. Comme pour venger tous ses congénères, l’animal d’une demi tonne fonce dans les gradins. SOS d’un pilote en détresseUn avion vient de décoller de Birmingham, en Angleterre, en direction de l’Espagne. Au bout d’une demi-heure de vol, à 5000 mètres d’altitude, l’une des fenêtres du cockpit explose… Le ballon prisonnierLa montgolfière « Smokey Bear » survole le sud de la ville d’Albuquerque, au nouveau Mexique. Les conditions météo sont idéales mais lorsque le ballon amorce sa descente, le vent tourne. Soudain, il dévie de sa trajectoire et se dirige sur une antenne radio haute comme la tour Montparnasse avec, à son bord, le pilote et deux jeunes garçons. Improbable rencontre Zachari Endereg a une passion : l’exploration des canyons de l’Arizona. Un matin, lors de l’une de ses descentes, il va faire une incroyable découverte à plus de 100 mètres de profondeur !