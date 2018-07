Les 30 histoires du 18 juillet 2018 - Incroyables

TFX vous propose de vivre une soirée sous le signe de l’INCROYABLE !Ce magazine permet d’aller à la découverte d'histoires à l'autre bout du monde ou tout simplement près de chez nous. De la Bretagne à la forêt sibérienne, grâce aux témoins et spécialistes, tous ces phénomènes trouveront une explication ! Qui aurait pu imaginer qu’un homme apprenne à des aigles à voler ?Qu’une petite fille de 3 ans et demi survive 12 jours dans une forêt hostile ?Qu’un homme retrouve l’usage de ses jambes après un voyage à Lourdes ? Que deux collègues s’avèrent être frères sans le savoir ? Autant d’histoires incroyables mais vraies au programme de cette soirée familiale ! Au sommaire :Le survivant des profondeurs Après un naufrage dans l’océan atlantique, à près de 30 mètres de profondeur, les secours vont retrouver un homme vivant après 60h passé dans la carcasse de son bateau. L’homme oiseau Jacques-Olivier Travers apprend aux aigles nés en captivité à voler. Ce fauconnier a eu la fabuleuse idée de poser une caméra sur le dos de ses rapaces. Des images à couper le souffle qui ont fait le tour du monde. Le maçon découvreur de trésors Renaud Bruno a la main heureuse, très heureuse… En plein chantier, ce jeune maçon découvre des Louis d’or enterrés dans le sol ! Il n’en est pas à son 1er coup, puisque 3 ans auparavant, il avait déjà découvert un trésor. Perdue dans la Taïga Perdue dans la Taïga, immense forêt sibérienne regorgeant d’animaux sauvages, une petite fille de 3 ans et demi a été miraculeusement retrouvée vivante après 12 jours livrée à elle-même. L’aventure des surfeurs bretons Jeunes et insouciants, de jeunes bretons sont partis au bout du monde pour vivre leur rêve de surfeurs mais leur île paradisiaque va se transformer en un véritable enfer. A contre sensConduire en marche arrière, c’est la manière qu’a choisi ce chauffeur de taxi pour transporter ses clients. Et vous allez voir qu’en Inde, il est devenu une véritable star locale !