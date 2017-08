Les 30 histoires du 23 août 2017 - Stupéfiantes  

NT1 vous propose des histoires toutes stupéfiantes avec des moments de vie que vous n’êtes pas prêts d’oublier à l’instar de leurs protagonistes. De Manille au Chili, de l’Hudson river aux confins de la campagne anglaise, vous allez frissonner au rythme de ces histoires ! Au sommaire : Peur sur la ville Vent de panique aux Philippines : en plein centre de Manille, un immeuble menace de s’effondrer ! La police évacue les habitants quand l’impensable va se produire. Tragique arabesque Le 8 février 2007, pendant une épreuve de danse aux championnats du Canada de patinage artistique, le couple d’exception Jessica Dubé et Bryce Davison, est victime d’un accident rarissime. Touristes en danger Pour les amoureux de la nature, il est des spectacles dont on ne se lasse jamais mais ce jour-là, pour les centaines de touristes venus en Italie admirer un glacier qui finit sa course dans le lac Combasle, l’enfer était de la partie. L’homme canon Ermes Zamperla aime les sensations fortes en exerçant le métier d’homme canon. Son numéro extrêmement dangereux consiste à projeter un être humain dans les airs à l’aide d’un canon. Comme le dit Ermes : « c’est comme sauter d’un avion en plein vol ». Mais un jour, il commet une erreur… La peur d’une mère Il est 20h à Séoul, en Corée du Sud, lorsqu’une mère de famille rentre chez elle en métro. Alors qu’elle pénètre dans le wagon, les portes se referment sur sa poussette… C’est la stupeur quand le métro démarre ! Concert à haut risque Au Chili, le concert du groupe Deep purple se joue à guichet fermé au Chili. Un groupe mythique, des fans déchaînés, perchés en haut d’une tour à plus de 20m du sol. Tout à coup, la tour se met à vaciller dangereuse