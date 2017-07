Les 30 histoires du 26 juillet 2017 - Etonnantes  

Pour ce nouveau numéro, NT1 vous propose des histoires ÉTONNANTES. Des tranches de vie impensables que vous allez vivre comme si vous y étiez. Un véritable voyage aux confins de l’extrême qui vous mènera à bord d’un avion tentant un atterrissage forcé sur un terrain de baseball, sur le surf d’un jeune sud-africain fuyant les mâchoires d’acier d’un requin, dans un champ qui a fait d’un chômeur l’un des sujets les plus riches de sa majesté Elizabeth II d’Angleterre… Place à des histoires véritablement étonnantes ! Au sommaire : Le trésor du chômeur Personne n’aurait pu imaginer que dans un vaste champ au cœur de la campagne anglaise se cachait un fabuleux trésor. Personne sauf un homme qui par une incroyable chance va devenir l’un des plus riches sujets de sa majesté. SupermanDes images qui ont bouleversé l’Amérique : alors qu’un enfant de 4 ans est prisonnier d’un immeuble en feu, un homme va prendre d’énormes risques pour lui sauver la vie. L’énigmatique chiffre 13Depuis des siècles, on prête de mystérieux pouvoirs au chiffre « 13 ». Nombre porte bonheur ou maudit, aujourd’hui encore le 13 intrigue et passionne. L’homme mort 100 fois Le cas de James Mc Clatché est unique au monde. Après un malaise cardiaque, il va vivre un cauchemar pendant 12 heures. Rencontre avec l’homme qui est mort 100 fois ! Pour l’amour du risqueCatherine et Alain Jamet ont pratiqué des milliers de fois devant des spectateurs toujours impressionnés leur numéro de tir à l’arbalète. Ce 14 janvier 2001, leur prestation tourne au drame puisque leur existence va être bouleversée. Une voix en orLes contes de fée existent, Tedd Williams peut en témoigner. Ce SDF américain de 53 ans à la voix en or a vu sa vie basculer après un passage sur le net.