Les 30 histoires du 12 avril 2020 - Extrêmes

Vivez un tour du monde d’histoires extrêmes que vous ne serez pas prêts d’oublier, vécues et racontées par leurs protagonistes. Ils ont traversé le pire, sont allés aux frontières de l’extrême et en sont tous ressortis vivants. Quand la réalité dépasse la fiction, c’est la définition de ces histoires extrêmes ! Au sommaire : Baleine en vue La mer réserve bien des surprises, les marins chevronnés le savent bien. Ce jour-là, en Afrique du Sud, deux plaisanciers ont eu la peur de leur vie quand une baleine de près de 40 tonnes a jailli de l’océan pour retomber sur leur frêle embarcation. Un phénomène rare Dans le nord de l’Oural, un phénomène sans précédent a provoqué une immense frayeur chez les habitants de la région : une vision d’apocalypse ! En effet, une météorite de plus de 10 000 tonnes a foncé vers la terre à la vitesse de 65 000 km/h ! Il faut sauver Nari Après avoir été blessé par un requin, un dauphin est en danger de mort. Seule une intervention humaine peut le sauver mais venir à la rencontre des humains pour demander de l’aide, aucun animal sauvage ne peut l’imaginer, aucun sauf Nari. Le burp Stupéfaction dans un village de Louisiane aux États-Unis : un pan entier de forêt va disparaître en quelques secondes… Retour sur un curieux phénomène, synonyme de catastrophe imminente, le Burp. Super mamie En février 2011, une bijouterie est prise d’assaut par six hommes. Pourtant, les voyous vont être mis en déroute par la plus improbable des justicières… Une super mamie ! La femme requin Moment unique au fond de l’océan : une jeune femme entretient un lien extraordinaire avec l’un des prédateurs les plus redoutés, le requin. Un don unique qui éveille la curiosité des scientifiques du monde entier.