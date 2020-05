Les 30 histoires du 3 mai 2020 - Extraordinaires

En savoir plus sur Karine Ferri

Vivez une soirée sous le signe de l’EXTRAORDINAIRE avec un tour du monde d’histoires hors du commun racontées par les témoins qui les ont vécues. De la côte ouest du Groenland au désert de l’Arizona en passant par la rase campagne allemande, sur terre, dans la mer ou dans les airs, vous allez vivre des moments intenses mêlées de stupeur, d’étonnement et d’émotions fortes ! Au sommaire :Les dents de la merIls étaient un peu plus d’un millier à avoir pris le départ d’une course à la nage dans la baie de Sydney mais un banc de requin à transformer l’épreuve en cauchemar. L’échappée belleEmmanuel Magnin est l’une des figures du cyclisme français. En 1999, lors du tour d’Allemagne alors qu’il est en bonne position, il va se heurter à un adversaire imprévu qui aurait pu lui être fatale. Kwibi le gorillePendant des années, Damian a élevé Kwibi, un gorille qu’il a aimé et choyé. Mais un jour, il doit le relâcher dans la forêt. Après 5 ans de séparation, Damian décide de partir à recherche du gorille… Des retrouvailles hors du commun ! Y a-t-il un pilote dans le ballon ?En 2002, Richard Pari, l’un des meilleurs pilotes au monde de montgolfière, se rend à Saga au Japon pour une compétition internationale. Ce jour-là, l’épreuve qui devait lui offrir le 1er prix a failli lui coûter la vie. SOS OcéanosRose Marie Ro était l’un des 571 passagers de l’Océanos, un navire de croisière. Pendant la croisière, le voyage a pris une tournure que Rose Marie n’est pas prête d’oublier… Rien n’est impossible Difficile de rester insensible à l’histoire de Michel Fret, un alsacien de 65 ans qui aura passé 60 ans de sa vie à rechercher son père… Un bel exemple de persévérance qui aurait largement sa place au cinéma.