Les 30 histoires spectaculaires du 5 avril 2020

En savoir plus sur Karine Ferri

Vivez en images des histoires SPECTACULAIRES, comme si vous y étiez… Vous frissonnerez devant le grand requin blanc, vivrez d’improbables sauvetages, échapperez à de multiples explosions, feux, coulées de boue ou collisions, sauterez dans le vide et serez émus par de belles histoires d’amitiés entre l’homme et l’animal… Au sommaire : La loi de la gravité Falaise de Lexcalès dans le Verdon, pour son 1er saut en base jump, Michèle, une jeune femme plutôt casse-cou, voulait vivre le grand frisson, elle a été servie… Surprise dans le peloton Les conditions météo étaient idéales et les cyclistes entamaient le sprint décisif du dernier kilomètre lorsqu’un invité surprise surgit et sème une véritable pagaille. Accident de Parkour Robert Stafsing est un jeune yamakazi qui pensait maîtriser son environnement à la perfection. Jusqu’au jour où il va avoir la peur de sa vie lors d’un saut anodin ! Peur sur Lisbonne Panique dans un quartier populaire de Lisbonne : un immeuble est sur le point de s’effondrer… Ce qui va se passer est stupéfiant ! Un spectacle à risque En Thaïlande, les dresseurs de crocodiles sont prêts à tout pour assurer le spectacle mais il arrive que l’animal ne soit pas toujours d’humeur coopérative ! Un tour explosif Au Mexique, Anadela Losada est LA star de la magie. Lors d’une représentation, elle réalise un tour périlleux : en moins d’une minute, elle doit sortir d’un coffre rempli d’explosif ! le problème : l’explosion a lieu beaucoup trop tôt…