Le combat de Carla, la maman de Giulia, intoxiquée par un fromage

En avril 2019, 13 enfants sont contaminés par un fromage infecté par la bactérie E. Coli. Giulia, âgée de 14 mois, fait partie des victimes. Depuis, sa mère se bat pour obtenir justice.

En avril 2019, 13 enfants sont contaminés par un fromage infecté par la bactérie E. Coli. Giulia, âgée de 14 mois, fait partie des victimes. Depuis, sa mère se bat pour obtenir justice.

En avril 2019, Giulia, âgée d’à peine plus d’un an, mange une minuscule portion d’un Saint-Marcellin contaminé. Rapidement, de premiers symptômes apparaissent : vomissements, diarrhée, sueurs. Transportée à l'hôpital, le diagnostic est sans appel : la petite fille est victime d’une intoxication sérieuse. Il ne faudra pas longtemps aux médecins et aux services d'hygiène pour trouver le coupable : un simple fromage, un Saint Marcellin, contaminé par la bactérie E. Coli. Cette bactérie, qui prolifère dans la viande et les fromages, peut avoir de lourdes conséquences, notamment sur les personnes fragiles : les enfants, les personnes âgées, mais aussi les femmes enceintes et les personnes immunodépressives.

Désormais tirée d’affaire, Giulia garde de lourdes séquelles neurologiques et, à ce jour, les médecins ne savent pas si la petite fille âgée de deux ans pourra remarcher un jour. Pour sa mère Carla et sa grand-mère, c’est le début d’un long combat. Déterminées, les deux femmes se battent pour que l’entreprise responsable de la contamination du fromage soit traduite en justice et condamnée. Pour faire entendre leur combat, et celui des autres victimes, elles ont monté « L’Association Giulia ». Leur espoir désormais, réunir suffisamment d’argent pour permettre à Giulia de suivre une thérapie intensive, à Barcelone.

La cagnotte en soutien à Giulia est disponible ici.