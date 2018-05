90' Enquêtes - Accidents, faux permis et délits de fuite : tolérance zéro pour les fous du volant

Chaque année, près d’1 million et demi de candidats passent leur permis de conduire. Le fameux papier rose, né en 1922 à l’époque où les voitures atteignaient péniblement 50 km/h, a beaucoup changé. Devenu à points en 1992, les occasions ne manquent pas pour se le faire retirer. Et passer ou repasser son permis coûte cher : entre 1 800 et 2 000 euros en moyenne. C’est le plus cher d’Europe et l’un des plus difficile à obtenir avec un taux d’échec de près de 40%. Alors de plus en plus de Français sont prêts à prendre tous les risques pour rouler sans permis.D’autres conducteurs utilisent des combines pour se procurer un faux permis ou un vrai mais obtenu en ayant recours à une technique plutôt étonnante !Vous découvrirez également qu’il existe aujourd’hui des méthodes surprenantes pour apprendre à conduire sans passer par la case auto-école. Certaines légales, d’autres beaucoup moins…Alors qui sont ces jeunes automobilistes qui prennent le volant pour la première fois ? Comment et pourquoi le permis est-il devenu un business qui attise toutes les convoitises ? Qui sont ces hors-la-loi de la route prêts à tous les excès pour échapper aux policiers et gendarmes qui les traquent ?