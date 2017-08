90' Enquêtes - Apprentis chefs : à l'école de l'excellence  

Dans quelques années, ils dirigeront les cuisines de l'Elysée ou des plus prestigieux palaces de la planète. Vous allez découvrir comment sont formés les futurs grands chefs étoilés dans les deux écoles les plus exigeantes au monde.Au cœur de Paris, la prestigieuse école de cuisine Ferrandi attire chaque année plus de 2 000 élèves du monde entier. Ici, des graines de chefs venus du monde entier tentent de décrocher leur passeport pour le monde très fermé de la haute gastronomie internationale… et la pression est énorme… Puis direction la Suisse, sur les rives du lac Léman, l'école hôtelière de Lausanne forme depuis 1893 "la crème de la crème" du management hôtelier. Ici, un seul mot d'ordre : l'excellence. Ils s'appellent Benjamin, Albane, Emma ou Grégoire…ils ont à peine 18 ans et font partie des rares élus sélectionnés sur concours… Nous avons suivi leur première année de formation sur les 4 années que compte leur cursus… Levés dès 5 heures du matin, vaisselle, ménage jusqu'au fond des toilettes, cours théoriques et cuisine, entre stress et crise de larmes, ils vont vivrent à un rythme d'enfer…