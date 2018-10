90' Enquêtes - Bolides, grosses cylindrées et voitures de demain : bienvenue au mondial de l'auto

120 000 m2 d’exposition, près d’un million de visiteurs attendus, 10 000 journalistes venus du monde entier ou encore plus de 80 nouveaux véhicules présentés en première mondiale… le Mondial de l’Automobile de Paris 2018 est un événement hors norme et un rendez-vous incontournable de l’automobile.Cette année, le salon souffle ses 120 bougies... L'occasion pour l’organisation de casser tous les codes et de revoir totalement sa formule… un salon ramassé sur 11 jours au lieu de 16 l'an dernier, des espaces dédiés à la mobilité de demain, l’addition du mondial de la moto ou encore une parade exceptionnelle de plus de 200 véhicules de collections dans les rues de Paris pour fêter cet anniversaire en grande pompe.Des usines secrètes où les nouveaux véhicules sont bichonnés aux stands les plus visités en passant par les coulisses de l'événement, nos équipes vous feront vivre à tambour battant le salon de celles et ceux qui font le Mondial. Parmi eux Audrey, 23 ans, va vivre son premier salon de l'automobile en tant qu'hôtesse sur le stand Citroën. Dans un environnement souvent qualifié de macho, la jeune femme entend bien montrer qu'elle est beaucoup plus qu'un produit d'appel.Pierre, le chef, ou plutôt le patron de la marque de moto Indian en France a dépensé sans compter pour son stand. Il veut y révéler une nouveauté très attendue… et attirer à lui de nouveaux clients.Chef d'orchestre discrète de l'événement, Sylvie la directrice logistique du salon passe son mondial à courir, prévoir, calculer et régler les urgences. Des stands en construction, aux coups de chaud du salon, elle nous entraînera dans sa course pour réussir cette nouvelle édition. Ambassadeur de l’édition 2018, l’acteur, fou de voiture, Arnaud Ducret nous fera vivre son salon tout en humour et dérapages contrôlés. Le salon a également une partie cachée, un monde de rêve et de luxe pour des visiteurs privilégiés… entre voitures d’exception et clients traités avec les plus grandes attentions, nous vous emmènerons au cœur des espaces et événements secrets, voire inaccessibles du mondial de l’auto…