90' Enquêtes - Braquages, vols à main armée : immersion au coeur de la police judiciaire

Crée il y a tout juste 100 ans, la police judiciaire, plus connue sous le nom de PJ, gère les affaires les plus sensibles du pays. Crimes de sang, grand banditisme, trafic de stupéfiants. Du célèbre 36 quai des Orfèvres à Paris aux services régionaux, ils sont 5000 fonctionnaires, tous considérés comme l'élite de la police nationale. Qui sont ces hommes et ces femmes qui s'engagent dans des missions à haut risque ? Quels sont leurs moyens d'enquêtes et leurs secrets d'investigations ? Comment travaillent-ils ? Fait rarissime : nous avons été autorisé à passer 7 mois au sein de police judicaire dans le département de l'Essonne à Evry, tout près de Paris. Un des départements les plus criminogènes de France. Le département de l'Essonne a connu une hausse de 20% des vols avec armes à feu, avec 200 actes commis l'année dernière.