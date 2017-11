90' Enquêtes - Chauffards : traque à grande vitesse

3963 tués, plus de 80.000 blessés, c'est le bilan bien trop lourd des accidents de la route en France pour l'année 2011. Pourtant, de nombreux chauffards restent prêts à tout pour continuer à rouler vite, trop vite, au mépris de la loi et de la sécurité des autres conducteurs. Vitesse excessive, runs sauvages, achats illégaux de points sur Internet et autres combines... Au volant de leurs bolides, ils ne reculent devant rien pour assouvir leur quête de vitesse et de sensations fortes. Qui sont ces grands chauffards ? Comment les forces de l'ordre traquent-ils ces amateurs de vitesse ? Et que risquent ces hors-la-loi quand ils se font prendre ?