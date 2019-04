90' Enquêtes - Défis dangereux, harcèlement, drogue : enquête sur les dérives d'Internet

Défis stupides, pornographie, vol de données, arnaques, drogues… Pendant plus de 6 mois, nos journalistes ont enquêté sur les "nouveaux dangers d'Internet ".Car Internet est partout : sur nos téléphones portables, nos tablettes, nos ordinateurs. Difficile d'y échapper ! Avec plus de 40 millions d'utilisateurs, la France est l'un des pays les plus connectés d'Europe devant la Grande Bretagne ou l'Allemagne. Mais pour un grand nombre d'entre nous, Internet n'est pas un univers très rassurant, il réserve même de mauvaises surprises. Comment être sûr par exemple que vos données personnelles sur les réseaux sociaux ne partent pas dans la nature ? Ce documentaire de 90 minutes vous montrera quelles sont les arnaques les plus fréquentes et comment s'en prémunir. En France, par exemple, des milliers de français sont victimes des "arnaques à l'amour". Dans cette enquête vous découvrirez comment vos photos peuvent être volées puis utilisées par des escrocs pour vider votre compte en banque. Exceptionnellement, nos enquêteurs ont réussi à remonter les filières de ces escrocs qui se cachent derrière ces ordinateurs. Notre enquête vous montrera aussi comment éviter le cyber-harcèlement qui frappe surtout les jeunes générations et qui conduit certains ados aux suicides. En deux ans, le cyber harcèlement a augmenté de 18%. Si le phénomène commence tout juste à alerter les pouvoirs publics, ils inquiètent également les parents des adolescents. Mais pour 9 parents sur 10, La principale crainte d'internet reste l'accès facile à la pornographie. Et pour cause, images violentes et sexuelles sont à la portée d'un simple clic. Dans ce documentaire, vous découvrirez notamment qu'il y a derrière des "chat" destinés à des adolescents des réseaux pédophiles.Enfin, nos enquêteurs vous montrerons aussi la face sombre du Net, le "darkweb" un lieu qui échappe à tous contrôle et où les criminels mènent leurs affaires sans être inquiétés. Achats d'armes, de drogues, vous verrez également comment les autorités combattent ce marché parallèle. Exceptionnellement les douanes nous ont ouvert leurs portes pour nous montrer comment elles luttent contre ce marché noir sur internet.