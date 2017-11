90' Enquêtes - Ecole de Saint-Cyr : Dans l'enfer du stage commando

Les équipes de l'émission ont suivi durant quatre semaines les élèves officiers de la prestigieuse Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, au cours d'un stage commando dispensé au Centre National d'Entraînement Commando de Montlouis, dans les Pyrénées-Orientales. L'objectif du stage est de plonger ces apprentis officiers dans un état de fatigue extrême pour tester leur capacité de résistance et leur gestion du stress. Rien ne leur sera épargné : marche de nuit, parcours du combattant en milieu aquatique, combat au corps à corps, maniement d'explosifs, survie en milieu naturel. Pendant quatre semaines, en état d'alerte permanent, ils dorment et mangent peu et doivent assimiler les méthodes de combat et d'infiltration des commandos. Pour les stagiaires, l'enjeu est important.