90' Enquêtes - Familles nombreuses en vacances : la grande épopée

Une famille française sur 5 est une famille nombreuse avec au moins 3 enfants. Mais les familles très nombreuses, de plus de 4 enfants, sont en voie de disparition. Elles ne représentent qu’1% des familles françaises. Et pour cause. Quand on a 6, 8 ou 10 enfants, la vie devient un défi au quotidien. Et quand sonne l’heure des vacances, c’est encore pire ! Destination, budget, transport… L’organisation des congés peut vite virer au cauchemar. Comment organiser des activités qui plaisent à tous ? Comment trouver un lieu pour accueillir toute la famille ? Et surtout, comment offrir des vacances à une si grande tribu sans mettre ses finances dans le rouge pour le reste de l’année ? Vous allez découvrir Cinderella et Nicolas, 35 ans, qui ont déjà 7 enfants. Le plus grand est adolescent, la plus petite n’a pas encore 2 ans. Et toute la famille s’apprête à relever un défi extraordinaire pour les vacances. Une expédition à vélo. Ils vont tenter de parcourir 350 kilomètres, en 10 jours, dans la vallée de la Loire. Une aventure en famille qui s’annonce riche en imprévus ! Christophe, 39 ans, et son épouse Denise, 31 ans, eux, sont les parents de 6 enfants. Une petite troupe plutôt remuante qu’ils vont emmener en vacances au camping. Ce sont leurs premiers congés depuis un an et ils en ont bien besoin car, pendant l'année, les parents s'occupent d'une friterie. Entre leur travail et leurs enfants, le quotidien est souvent éprouvant. Mais les vacances ne vont pas être de tout repos… Nous avons également suivi la tribu d’Hélène, 38 ans et Pierre-Louis, 40 ans. Catholiques pratiquants, ils ont décidé d’embarquer leurs 6 enfants dans un pèlerinage, de Chartres jusqu'au Mont Saint-Michel. Pour cela, il va falloir marcher 15 km par jour et vivre à la dure… Au programme : camping sous la tente dans des jardins de fermes ou de presbytères, sans accès au sanitaire ni à aucun confort moderne.