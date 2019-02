90' Enquêtes - Harcèlement scolaire : enquête derriere les murs du silence

Menaces, insultes, agressions, isolement… Lorsque les humiliations se répètent au quotidien, on appelle cela du « harcèlement ». En France, 1,2 million d'enfants en seraient victimes… soit un élève sur 10 ! Entre septembre 2016 et septembre 2017, 3 suicides d’adolescents et une dizaine d’affaires ont fait les gros titres de la presse… Mais combien d’enfants restent encore murés dans le silence et la souffrance ? Seule la moitié des victimes oseraient parler. Pour mesurer l’ampleur de ce phénomène inquiétant, pendant plusieurs mois, nous avons sillonné la France à la rencontre d’enfants harcelés et de leurs parents.A Chalon-sur-Saône, nous avons suivi le combat quotidien d’un garçon de 12 ans et de sa maman. Juste remis d’une tentative de suicide après de longs mois de persécution, le jeune garçon nous a confié ses angoisses et raconté son calvaire.Dans les Deux-Sèvres, une adolescente a été obligée de quitter l’école pour survivre. Pendant 4 ans, cette collégienne de 3e a subi les humiliations à répétition dans sa cour d’école mais aussi sur les réseaux sociaux. Sa mère n’a plus de solution : elle doit elle-même faire classe à la maison.Dans notre enquête, nous avons aussi poussé les grilles de collèges et de lycées pour donner la parole aux proviseurs, aux surveillants et aux élèves. Mais aussi pour connaître les solutions proposées par l’éducation nationale. Comme au lycée Colomb, dans l’Académie de Besançon, où profs et adolescents ont sonné la mobilisation générale.Mais quand il est trop tard, comment les parents vivent-ils une situation dramatique ? Peuvent-ils demander justice ? Pour le savoir, nous avons partagé le difficile combat de toute une famille : celle de Baran, 13 ans, qui a mis fin à ses jours en sautant du 13e étage de son immeuble. Pour ses parents, ses oncles, ses tantes et ses cousins, Baran a bel et bien été poussé à l’inévitable par d’autres élèves. Alors aujourd’hui, ils mènent leur propre enquête afin de connaître la vérité.Enfin, nous avons aussi donné la parole aux harceleurs. Près du Puy-en-Velay, nous vous raconterons l’histoire d’Audrey, une ancienne harcelée et de son bourreau. Aujourd’hui, il avoue ses regrets, mais pour Audrey, devenue mère de famille, impossible de pardonner.