90' Enquêtes - Immersion totale avec les unités de choc de la gendarmerie (épisode 2)

Pour la première fois, 90’ ENQUÊTES propose une série de reportages exceptionnels, une immersion exclusive au cœur des unités de choc de la gendarmerie.Les équipes ont partagé le quotidien et les missions d’intervention des gendarmes de la compagnie de Rambouillet pendant 3 mois, 24H sur 24, au sein de plusieurs unités d’élite. A Rambouillet, les gendarmes sont constamment sur la brèche. Jonathan, gendarme du PSIG va devoir faire face à une situation explosive. Une course poursuite avec des cambrioleurs.Vous allez aussi découvrir, Sylvain, maréchal des logis chef de 37 ans. Fils de gendarme, il est toujours en première ligne sur les interventions. Il va devoir neutraliser un mari violent et surarmé qui aurait frappé sa femme avant de la menacer de mort. A l’unité anti-cambriolage, Alexandre lui traque les malfaiteurs souvent pendant des semaines. Cette fois, il va s’attaquer à un vaste trafic de voitures de luxe.