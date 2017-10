90' Enquêtes - Motards de la loi : unités d'élite contre chauffards et délinquants

Dans les grandes villes, mais aussi hors des agglomérations et sur les autoroutes, les brigades motos des forces de l’ordre sont le fer de lance de la lutte contre les chauffards. Equipées de machines dernier cri et ultra puissantes, elles ne laissent rien passer des infractions les plus graves : très grands excès de vitesse, conduites dangereuses, délits de fuite ou refus d’obtempérer. Spécialistes des courses-poursuites à hauts risques, ces policiers ou gendarmes chevronnés savent aussi se fondre discrètement sur leurs proies pour lutter contre les délinquants du quotidien : Interventions contre les dealers des cités sensibles, traque des voitures volées ou répression des vols avec violences, ils sont sur tous les fronts. En caméras embarquées, vous allez vivre au plus près le quotidien haletant de ces motards hors normes.