90' Enquêtes - Noël, jour de l'An : pas de cadeau pour les Pompiers de Paris

Entre Noël et le jour de l’An, la féerie s’empare de la capitale. Mais alors que des millions de parisiens et de touristes profitent des illuminations et savourent leurs repas d’exception, d’autres sont sur tous les fronts : les Pompiers de Paris. 8500 militaires guidés par une seule devise : « Sauver ou périr ». Pour eux, la fin d’année est la période la plus intense de l’année : une intervention toutes les 70 secondes en moyenne.Au cœur des fêtes de fin d’année, nous avons partagé le quotidien de l’une des plus célèbres casernes parisiennes, celle de Montmartre. Pour ces 200 soldats du feu, pas vraiment le temps de déguster le foie gras et la bûche ! Leur réveillon va se révéler hors du commun, rythmé par les sirènes d’alerte et les appels d’urgence… Malaises, tentatives de suicides ou gros incendies, ces pompiers d’élite doivent enchaîner les interventions, affronter les situations les plus périlleuses et les plus inattendues.Nous avons également suivi les hommes de la Brigade de Chelles, immergés en banlieue parisienne. Dans leur caserne, une quarantaine de pompiers sur le pont le jour de Noël ou mobilisés toute la nuit de la Saint-Sylvestre. Des appels pour porter secours aux sans-abris piégés par le froid glacial, aux tristement classiques incendies de voitures du 31 décembre, les fêtes de fin d'année se déroulent toujours pour eux sous très haute tension. Heureusement, il y a aussi ces moments de joie, comme les transports vers l’hôpital des futures mamans qui se préparent à accoucher le jour de Noël… Aux côtés des pompiers, vous assisterez à la naissance rocambolesque du premier bébé de l’année !