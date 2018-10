90' Enquêtes - Périphérique parisien: immersion sur la route la plus fréquentée de France

Avec plus d'un million d'automobilistes par jour, le périphérique parisien est la route la plus empruntée d'Europe avec 35 kilomètres de long. Depuis plus de 40 ans, 200 agents de la Préfecture de Police assurent la sécurité et la surveillance. Avec 166 bornes d'appels d'urgence, 112 caméras et 8 radars c'est aussi l'une des routes de France les plus surveillées. Des accidents sur le périphérique, on en compte plus de 500 par an. Ouvert en 1973, pour fluidifier la circulation en centre-ville, il est aujourd'hui synonyme d'embouteillages, de course poursuite, d'accidents et de pannes parfois insolites…