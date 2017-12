90' Enquêtes - Pompiers d'élite : immersion dans les plus grandes casernes de France

C’est une immersion exclusive dans les casernes de pompiers les plus chaudes de France. A Lyon, tout d’abord, la deuxième ville de France. Avec 5700 soldats du feu répartis sur l’agglomération, c’est la plus grande concentration de pompiers civils du pays. Nous allons vous révéler le quotidien mouvementé de ces pompiers d’élite, formés spécialement aux risques chimiques. Car ils opèrent dans le « couloir de la chimie », une concentration unique de sites industriels dangereux, où la menace d’explosion est permanente. Accident d’un camion-citerne chargé d’acide sulfurique sur le périphérique lyonnais, incendie d’une usine contenant des bidons de matière inflammable… les interventions se révèlent souvent à très haut risque pour les pompiers et la population !Une autre unité spéciale est également en première ligne : le GRIMP, le Groupement d’Intervention en Milieu Périlleux. Des hommes surentraînés capables d’interventions exceptionnelles au sommet des grands immeubles du centre-ville, ou de spectaculaires évacuations de victimes à flanc de falaises.A Lyon, les pompiers sont mobilisés 24/24H sur tous les fronts, y compris dans les quartiers sensibles de Bron ou Vaux-en-Velin, où ils doivent parfois faire face à l’hostilité des habitants. Notre enquête propose également de découvrir le quotidien des pompiers de Paris dans l’une des banlieues les plus sensibles de France, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis :feux d’appartements, voitures incendiées, secours aux personnes… Des missions ultra-sensibles au cœur de cités emblématiques comme celle des « 4000 » ou des « Francs-Moisins », car les soldats du feu sont régulièrement la cible de délinquants.