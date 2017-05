90' Enquêtes - Soleil, bagarres, drogue et accidents : un été sous haute tension  

Soleil et farniente… Pour des millions de Français, l'été reste la saison des vacances. Mais pour les policiers, les gendarmes et les pompiers c'est la période la plus agitée de l'année. Bagarres, agressions, vols à main armée, accidents de la route, trafics de drogue : en juillet et en août, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Les reporters de 90' Enquêtes ont partagé le quotidien de ceux qui assurent la sécurité des touristes dans deux stations balnéaires incontournables de la Méditerranée et de l'Atlantique : l'une à Palavas-les-Flots et la seconde près de Biarritz.