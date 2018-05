90' Enquêtes - Soleil, bagarres et go fast : un été sur la côte basque

Soleil, plages, fêtes et folklore, la côte basque possède tous les atouts pour attirer toujours plus de touristes. Les reporters ont suivi le travail des policiers de la sûreté départementale qui veillent à la sécurité des vacanciers, mais aussi des habitants et des commerçants. A Bayonne, Biarritz et St Jean de luz, policiers en tenue et brigades anti criminalité ne connaissent pas de répit durant l'été... Vols à la roulotte, pickpockets, bagarres de rue...Ils luttent contre la petite délinquance qui prospère dans les stations balnéaires. Mais ils sont également confrontés à des délinquants de haut vol. Située à la frontière avec l'Espagne, la région est également un passage obligé pour le trafic de drogue qui remonte du Maroc vers l'Europe. Les équipes ont réussi à filmer la poursuite en voiture d'un go fast, une méthode de tranport de drogue qui consiste à rouler à très grande vitesse pour éviter les contrôles de police. Des trafiquants dangereux, prêts à tout, pour continuer leur trafic.